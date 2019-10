La conversación más sincera entre Pol y Adara: "Te veía como a la madre de mis hijos, estaba muy enamorado"

Pol y Adara se enamoraron locamente en 'Gran Hermano 17'. Tras enfrentarse públicamente y pasar meses sin saber nada el uno del otro, los exconcursantes han vuelto a verse las caras en 'GH VIP 7'. A pesar de que su reencuentro fue de lo más tenso, poco a poco han ido resolviendo sus cuentas pendientes hasta lograr una bonita amistad. "Yo te veía como la madre de mis hijos, como la mujer con la que iba estar toda la vida, pero si ahora estar enamorada me alegro mucho por ti, de que estés con tu chico y hayas tenido un niño. Te veo y es como si estuviéramos en el otro 'GH', a veces me sale llamarte 'cuchu'", se sincero Pol. "Madre mía", ha respondido ella incrédula, Yo estaba muy dolida por todo lo que habíamos vivido, cuando salimos arrastramos mucha mierda del programa y creo que no fue capaz de superarlo, éramos muy inmaduros también los dos. Yo también estuve profundamente enamorada de ti".