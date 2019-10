La respuesta de Diego Matamoros al bloqueo sentimental de Estela: "Tranquila, no llorar no significa no sentir..."

recibió un abrigo de su maridocomo regalo y la concursante lo acogió con los brazos abiertos. Lo olió y su cara fue de alegría y sorpresa, pero lo cierto es que está preocupada por sí misma al no emocionarse: "No me emocionaba, siento un bloqueo raro"

Tras este testimonio, Diego Matamoros ha querido responder a la sensación de Estela con un mensaje lleno de tranquilidad, esperanza y amor: "Tranquila, no llorar no significa no sentir, simplemente cuando estás feliz no tienes porqué emocionarte... me quedo con la ilusión, tu cara, tu sonrisa, cómo no paras de olerlo y cómo lo llevas puesto las 24/7. Te quiero". Así se suma otra declaración más de amor de Diego mediante la red social Instagram.