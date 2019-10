Imágenes inéditas de 'Gran Hermano VIP': "Siento un bloqueo raro ¿No tiene nada que ver que no llore con que no sienta, no?"

“No sé si a lo mejor porque me caiga una lágrima no significa que lo sienta más o menos”, reflexiona Estela a solas en el confesionario pero sí afirma: “Siento un bloqueo raro”. Cuando se metió en la cama, se evadió de la casa de ‘GH’, se trasladó a su casa, a momentos en los que se pone el abrigo como para ir a la compra o para pasear al pero… Sentimientos “bonitos” pero ante los que no reacciona: “No me emocionaba ¿Es normal?”

“¿Puede ser que me esté protegiendo para no caer y no echar de menos más de lo que debería?”, especulaba Estela insistiendo en que no se le cae “ni una lágrima”: “No sé qué me pasa, me río pero no me hacer gracia, estoy un poco preocupada por mí”.