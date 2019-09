Rocío Flores confía en una reconciliación con Rocío Carrasco en el futuro: "Es mi madre"

Antonio David asegura que sus hijos "llevan fatal" no ver a Rocío Carrasco, su madre

Además, el ex de Rocío Carrasco también ha revelado que el día que se casó con su actual mujer, Olga Moreno, también lo hizo su hijo David. "Conmigo mi hijo tiene locura pero con ella ya... Y como los dos nos llamamos igual, me dijo 'Papá, ¿por qué no nos casamos los dos?'. Y entonces el traje que yo quería se lo hicieron a él también. Nos vestimos juntos y nos plantamos en el altar. Cuando Olga entró y nos vio, que no sabía nada, se le cayeron dos lágrimas", explicaba.