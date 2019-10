La felicitación de Antonio David a su hija Rocío: "Rocío Jurado me dijo que era la mujer más feliz del mundo porque su nieta llevaba el apellido de Lola Flores"

Además, el concursante de ‘ GH VIP 7 ’ ha recordado un “ detalle ” que su exsuegra, Rocío Jurado , le dijo cuando nació Rocío: “Me has hecho la mujer más feliz del mundo, soy abuela por primera vez y mi nieta va a llevar el apellido de mi mejor amiga, Lola Flores ”, dijo la cantante .

Pero desde plató, Rocío ha confesado que su madre, Rocío Carrasco, no se ha puesto en contacto con ella por su cumpleaños. Eso sí, la mayor de los Flores-Carrasco ha asegurado que no ha echado de menos la llamada: “Llevo siete años sin recibirla, en un futuro ¿por qué no?, pero tienen que pasar muchas cosas”, ha reflexionado sobre una posible reconciliación con su madre.