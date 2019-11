Rocío Flores: “Alba que se preocupe por su familia, que de la mí ya se preocupa mi padre”

Rocío Flores: "Me fui con quien menos dinero tenía en ese momento y con quien más estricto era"

Rocío asegura que en su casa no se habla de su madre ni bien ni mal

Al ver el nuevo enfrentamiento de su padre y Alba Carrillo por los temas familiares, Rocío Carrasco se ha mostrado muy serena y ha dejado claro que Alba no es nadie para hablar de cosas que no sabe “Alba que se preocupe por su familia, que de la mí ya se preocupa mi padre”. La hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que su padre no le ha puesto en contra de nadie “En mi casa jamás se ha hablado mal de mi madre, no se habla ni mal ni bien, no se habla… Es un tema dañino y ya hemos tenido con los temas judiciales”.

Rocío Flores asegura ser una persona muy seguro que toma sus propias decisiones “Soy una persona que tiene las cosas muy claras desde bien pequeñita, a mí nadie me separa de nadie” y que siempre ha tenido claro que quería estar con su padre aunque no era la opción más sencilla “Mi padre viene de una familia de guardias civiles así que imagínate, me fui con quien menos dinero tenía en ese momento y con quien más estricto era, no te digo más”.