Sofía Suescun da por terminada su relación con Kiko Jiménez: "Para mí ahora es el novio de Estela"

El acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela en ‘ GH VIP 7 ’ parece imparable y Sofía Suescun ha tomado una decisión, tal y como ha contado en la cuarta gala del ' Límite 48 horas ’. Sofía ha asegurado que quiere romper su relación con Kiko ya que considera que ha sobrepasado todos los límites: “Prevalece su concurso ante todo y eso me parece rastrerísimo”.

Además, la ganadora de ‘ GH 16 ’ ha visto un vídeo en el que Estela sufre un ataque de celos al ver cómo Kiko se ríe con Adara y, desde plató, Sofía ha dicho que eso es “el colmo”: “Es hasta celosa, para mi Kiko no es mi novio , es el novio de Estela”.

Eso sí, Sofía ha rechazado la oportunidad de subir a Guadalix para hablar las cosas con Kiko a la cara, ya que parece que él ya ha tomado su propio camino: “La verdad que no me apetece ¿Para qué? ¿Para darle vía libre y que haga lo que quiera? ¡Si ya lo está haciendo!”, ha respondido visiblemente molesta .

Para Kiko, Sofía es un “amor de verano” destinado “al fracaso”

Además, el concursante VIP le ha contado a Estela que Sofía no tiene amigas de verdad y que su hermano es “buena gente pero muy simple”, una serie de comentarios que han decepcionado a la Suescun: “Esos detalles me duelen más que un simple beso, no reconozco al Kiko que conocí en verano”, ha confesado Sofía.