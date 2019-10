Alba Carrillo carga duramente contra Miguel Frigenti: "El peso de la imagen le tiene de clínica en clínica y en ayunos"

Alba, sobre Miguel Frigenti: "Está ávido de notoriedad y ese tipo de personas son muy peligrosas"

Alba piensa que Miguel Frigenti la está traicionado "al igual que hizo con Carolina Sobe" para tener protagonismo en televisión. " Se olvida rápido de cómo empezó y de los vídeos dantescos con sus hermanos. Siempre he valorado que, a pesar de no ser especialmente locuaz, ni interesante, ni tener argumentos de mucho peso (más allá de lo que lee en redes sociales), haya logrado hacerse un “hueco” en el mundo de la televisión. Aún cuando el peso de la imagen le tenga siempre saltando de clínica en clínica y en continuos retoques y ayunos ", escribía Alba.

La concursante también le acusa, de nuevo, de 'vender' a Belén Esteban (amiga de Frigenti) por los pasillos de Mediaset al hablar de su boda. Además, Alba escribía directamente al propio Frigenti: "Te deseo una larga carrera periodística en la tele, aunque, para sorpresa de muchos, no sepas nada de la actualidad social o te falte comprensión de muchas palabras . Te estudias en tu casa la “vomitona” del siguiente programa y la echas tal cual. Por cierto, ¿qué te parece que Adara sea tan amiga de Joao con lo mal que te cae y las barbaridades que has contado de él? Debes estar rabiando como perro con pulgas".

Por su parte, Miguel Frigenti ha respondido a través de Twitter . "Querida compañera, entre todos los adjetivos que me has dedicado se te ha olvidado el más importante: "caballero". Como estamos en desigualdad de condiciones, prefiero obviar toda la mierda que escribes y seguir opinando únicamente sobre tu concurso ", escribía el colaborador de 'GH VIP'.

El 'recadito' de Alba a Belén Esteban

"A Belén siempre le he tenido cariño y sin motivo. Siempre la he defendido en tertulias y ante propios y ajenos. No entiendo que ella, habiendo estado en este concurso, sabiendo lo que puede doler un abucheo sin sentido y habiendo concursado tan verdaderamente mal (amén de que ganase), sea tan demoledora con nosotros. Querida Belén, reflexiona", le pedía la concursante.