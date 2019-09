Sofía Suescun ha reconocido que ponerse el pijama de Gloria Camila " fue un gesto feo ". "Me parece muy bien que se arrepienta y pida perdón, dice mucho de ella", ha comentado Ylenia. "¿Sois amigas?", ha preguntado Jorge Javier Vázquez. "", ha contestado la de Benidorm. "Realmente ella no me ha hecho nada pero es que tiene unos seguidores en la red que se encargan de repartir mucho odio con su foto, entonces hacen que le tenga un poco de manía".