El 'zasca' de Rocio Flores a Sofía Suescun: "Pides a Kiko que piense en lo de fuera, pero tu no pensaste en Gloria"

Tras ver las imágenes en las que el acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande se hace más patente, Sofía Suescun ha asegurado que le duele más que sea un juego y que actúen sin pensar en lo de fuera. La hija de Antonio David no ha podido quedarse callada tras escuchar estas palabras: "No te conozco de nada ni tengo nada en tu contra pero te lo tengo que decir. Que precisamente seas tuya persona que diga que piensen en lo de fuera cuando tú en ningún momento has pensado en Gloria... Tú te sientes así con Kiko que llevas dos meses de relación, imagínate Gloria como se ha sentido durante cuatro años de relación que han tenido".