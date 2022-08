Idaira consigue el ticket dorado y pasa directamente a semifinales con su espectacular interpretación de ‘Good 4 U’

“ ¡Qué barbaridad, vaya tela! ”, espetaba el Dioni en plena actuación de Idaira. “¡Brutal!”, aseguraba Ana Mena mientras la escuchaba. “Mira que la primera vez que estuviste aquí lo bordaste… pero es que lo has superado, ¡lo ha superado!”, comentaba sorprendido, como el resto del jurado, el cantante de Camela con lo que acaba de ver en el escenario de ‘Idol Kids’.

Tanto fue así que no tardó mucho el jurado en decidir que el único ticket dorado de la noche era para ella. “Estoy muy contenta y emocionada, no me lo esperaba”, aseguraba Idaira que pasa directamente a las semifinales de ‘Idol Kids’.