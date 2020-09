Alazne no convence al jurado y se lleva el primer botón rojo de Isabel Pantoja

Tras cantar, el jurado se mostraba confuso . “Algo ha pasado y me da rabia porque yo te he visto tan feliz, tan contenta, bailando sin para… pero es verdad que ha habido algo que no me ha llegado y no sé muy bien explicar por qué”, decía Edurne.

Los compañeros de jurado no perdieron la oportunidad para bromear con la tonadillera. “Te has venido ya a mi bando”, le decía Edurne. “Qué mala eres Isabel, qué mala que has dado al rojo”, bromeaba Carlos Jean. “No, es que no me ha llegado”, continuaba justificándose Isabel que advertía que no sería el único botón rojo.