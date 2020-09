Isabel Pantoja, de la locura al llanto con la actuación de Alejandra: “¡Te como la cara!”

Y así ha sido. Mientras Alejandra interpretaba el tema ‘Mi niña Lola’, Isabel Pantoja no dejaba de vitorear a la artista. Pero la gran sorpresa para Pantoja ha llegado cuando la pequeña contaba con quién había acudido a Idol Kids: además de su familia, estaba allí también su profesor de canto, Rafael Rabay, que ha sido productor de muchos artistas, entre otros de la propia Isabel Pantoja.

Con todo el subidón de la actuación y la declaración de intenciones de Alejandra, que ha dejado claro qué quiere conseguir: “Llegar a la final y demostrar a todos el arte que llevo dentro”, Pantoja ha explicado el motivo de su gran emoción: “Esta canción nos trae un recuerdo muy especial a mi familia. A parte de eso, a mí me has gustado desde que has salido. Ensaya mucho, cariño, ensaya también a pasearte por el escenario para llenarlo. Felicidades”