Carlos Jean se emociona con la "impecable" actuación de Dani Juanico, que se lleva el ticket dorado: "Me has sobrecogido"

Carlos Jean e Isabel Pantoja no pueden contener las lágrimas ante la interpretación de Daniel Juanico

Daniel Juanico logra el ticket dorado cantando 'Never Enough'

Daniel Juanico tiene quince años en 'Idol Kids' ha cumplido uno de sus sueños: estar sobre el escenario. Al de Menorca le encantaría ser cantante de mayor y esto suponía un pasito más para alcanzar su máximo sueño. De hecho, llegó a confesar al jurado que incluso sueña con cantar en la 'Superbowl', el evento de fútbol americano más importante a nivel mundial.

Dani se atrevió a versionar 'Never enough', una canción de la película 'El gran showman' muy complicada de cantar debido a sus agudos. Pero el cantante la hizo suya, logrando emocionar como nunca a Carlos Jean, que no pudo contener las lágrimas. Tampoco pudo Isabel Pantoja.

"Tienes una voz increíble. Has empezado con ese bajo tan bello. Qué maravilla. Qué altos, qué medios. Es que lo tienes todo. Para mí eres perfecto", decía muy emocionada la tonadillera.

"Yo cuando han empezado a sonar las primeras notas, he pensado que habías arriesgado fuerte. Vienes a por todas. Me gusta cómo has variado al principio. Lo has llevado a tu terreno (...) En los agudos pensaba que ojalá llegaras bien porque estaba siendo perfecto, y has estado impecable", juzgaba Edurne.

Habiéndose recuperado un poco, Carlos Jean compartía con todos lo emocionado que estaba: "Has hecho un 'touchdown' (...) Cuando empecé en 'Idol Kids' me preguntaban qué esperaba encontrar. Gracias al equipo por invitarme a ver estas maravillas sobre el escenario. Me preguntaban si creía que iba a llorar. No tengo palabras para expresar porque me has sobrecogido. Y la música si te sobrecoge solo puedes hacer una cosa: mandar a las personas al sitio donde deben estar", decía pulsando el botón del ticket dorado.