Eliana conquista a todos en el Ránking con 'Someone like you', de Adele: "Yo de pequeño quiero ser como tú"

Ahora, la concursante de 12 años y procedente de Burgos ha vuelto a emocionar pero por su actuación cantando 'Someone like you', de Adele. Lo hacía, además, con una preciosa interpretación moviéndose por todo el plató. Un detalle que no pasó desapercibido para Edurne: "Qué bonito, qué actuación tan bonita, qué voz tan linda. Lo que me has gustado es que has traído cositas como la falda o empezar y terminar la actuación sentada porque son cosas que demuestran que lo habéis trabajado y que queréis dar lo mejor de vosotros. Felicidades porque me ha encantado", le dijo en la valoración.