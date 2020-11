Isabel se queda maravillada con la copla de Montse: "Dios me dé vida para verte como una estrella"

"La copla es muy difícil porque tienes que reunir cualidades que no tiene nada que ver con la voz. Es caminar, es decir con la canción, creerte lo que estás cantando... Si tú no te metes en la historia, vamos mal. Pero tú sí te has metido en la canción. Yo estoy aprendiendo de Edurne a dar consejos porque antes no me atrevía. Dios me dé vida para verte como una estrella", le dijo la tonadillera a Montse en la valoración.