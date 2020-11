Naiala rompe a llorar tras cantar un tema de Isabel Pantoja y se lleva una ovación de la cantante: "Has estado maravillosa"

La joven artista ha sorprendido a todos al interpretar la canción de Isabel Pantoja con un auténtico espectáculo en el escenario, en el que no han faltado los vestidos de sevillanas, los mantones y una coreografía de lo más llamativa.

Durante toda la actuación, Isabel Pantoja no ha podido contener la emoción y no ha dudado en soltar varios “olés” mientras Naiala Narciso interpretaba su conocida canción. La tonadillera estaba con una sonrisa de oreja a oreja y ha disfrutado como nadie del espectáculo.

Los elogios de Isabel Pantoja ante una emocionada Naiala

Tras la actuación, la joven cantante no ha podido evitar romper a llorar por la emoción de cantar delante de su ídolo. Isabel Pantoja, tras ver la actuación, no ha dudado en darle un bonito abrazo y en elogiar su puesta en escena: “Mi niña, has estado maravillosa”.