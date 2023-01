Informativos Telecinco - edición matinal viernes 27 de enero 2023

Silencio, campanas y aplausos. Es lo que se escuchó anoche a la llegada del féretro de Diego Valencia , el sacristán que fue brutalmente asesinado en Algeciras, a su iglesia. Emotivo momento en el que muchos vecinos no han podido contener las lágrimas. Allí quedaba instalada la capilla ardiente, abierta durante toda la madrugada. Hoy, a la una del mediodía, se celebrará el funeral por la víctima de un ataque del que vamos conociendo sobrecogedores testimonios.

El presunto autor del asesinato del sacristán en Algeciras ya está en Madrid. Será el lunes cuando preste declaración ante el juez de la Audiencia Nacional . Tiempo en el que continuará la investigación, tras el minucioso registro de su vivienda. Los agentes han localizado un pen drive con contenido yihadista. Aunque cada vez cobra más fuerza que se trate de un acto terrorista , el ministro de Interior no descarta ninguna hipótesis. Lo que sí ha asegurado es que actuó solo.

Las mascarillas en el transporte tienen fecha de caducidad. Será el 7 febrero cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, y entraría en vigor al día siguiente. A partir de ese momento, cuando viajemos en autobús, tren, metro o avión no tendremos que llevarla si no queremos. Eso sí, no se olviden ponérsela en los centros y establecimientos sanitarios.