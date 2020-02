El iceberg más grande del mundo se dirige a mar abierto

Cuando se desprendió en julio de 2017 de la plataforma de hielo Larsen C, en la Península Antártica, el iceberg tenía un área cercana a los 6.000 kilómetros cuadrados y ha perdido muy poco de su volume n en los últimos dos años y medio.

Los expertos aseguran que cuando llegue a las aguas más turbulentas del Océano Austral. "Con una relación de grosor a longitud similar a cinco hojas de A4, me sorprende que las olas del océano no hayan hecho cubitos de hielo de A68", dijo el profesor Adrian Luckman de la Universidad de Swansea, Reino Unido. "Si sobrevive por una sola pieza cuando se mueve más allá del borde del hielo marino, me sorprenderá mucho", declaró a BBC News.