La ola de calor en Siberia con temperaturas de récord dispara todas las alarmas climáticas

Las temperaturas en las regiones polares están aumentando más rápido porque las corrientes oceánicas transportan calor hacia los polos y el hielo y la nieve reflectantes se están derritiendo. De hecho, las ciudades rusas en el círculo polar ártico han registrado temperaturas extraordinarias, con Nizhnyaya Pesha alcanzando los 30° C el 9 de junio y Khatanga, que generalmente tiene temperaturas diurnas de alrededor de 0° C en esta época del año, alcanzando los 25° C el pasado 22 de mayo. El récord anterior era de 12º C.