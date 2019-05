Jeff Bezos, el fundador de Amazon, presenta la nave en la que quiere mandar turistas a la Luna

Las especulaciones estaban disparadas: Blue Origin también está trabajando en un cohete llamado New Armstrong, del cual se sabe muy poco. Pero los nombres que la compañía elige para sus vehículos tienden a revelar sus destinos. Por ejemplo, Blue Origin llama a su sistema de vuelos espaciales suborbitales New Shepard, luego del astronauta de la NASA Alan Shepard, el primer estadounidense en alcanzar el espacio suborbital. El cohete orbital de la compañía es New Glenn, que honra a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.