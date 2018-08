Beber más de cinco cervezas a la semana puede acortar tu vida

La investigación, publicada en The Lancet , respalda las directrices recientemente reducidas del Reino Unido, que a partir de 2016 recomiendan que los hombres y las mujeres no beban más de 14 unidades de alcohol por semana. Esto equivale a alrededor de seis cervezas o seis copas de vino a la semana. Sin embargo, el estudio mundial tiene implicaciones para los países de todo el mundo, donde las pautas sobre el alcohol varían sustancialmente.

Los investigadores también analizaron la asociación entre el consumo de alcohol y diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares. El consumo de alcohol se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, aneurismas aórticos fatales, enfermedad hipertensiva fatal e insuficiencia cardíaca y no hubo umbrales claros donde beber menos no tenía un beneficio. Por el contrario, el consumo de alcohol se asoció con un riesgo ligeramente menor de ataques cardíacos no fatales.