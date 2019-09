Buenas noticias medioambientales: se regenera la capa de ozono antes de lo previsto

La Unión Europea junto a 196 Estados firmaron en 1987 el Protocolo de Montreal para reducir gradualmente las sustancias químicas empleadas por los seres humanos (aerosoles, refrigerantes, pesticidas, disolventes, etc) que provocan, en parte, la reaparición del agujero de la capa de ozono. Las Naciones Unidas crearon el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono para conmemorar dicha firma el 16 de septiembre , este año con el lema '32 años de recuperación' .

La Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono, auspiciada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), estipuló en su informe de 2018 que la fecha para recuperar la capa de ozono a los niveles de 1970 se fijaría para el 2060. Pese a la buena noticia sobre la regeneración de la capa de ozono dos semanas antes de lo previsto, Vincent-Henri Peuch, responsable del CAMS, afirma que: "No hay motivos para la autocomplacencia. La posibilidad de que se generen emisiones no autorizadas de sustancias que agotan la capa de ozono no puede descartarse. Resulta sumamente importante mantener los esfuerzos internacionales por monitorizar la recuperación de la capa de ozono y los acontecimientos relacionados con el agujero".