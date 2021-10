El aumento de exposición al calor extremo junto con el cambio climático amenazan la vida en aquellas poblaciones pobres y con un rápido crecimiento urbano, especialmente en el sur de Asia y el África subsahariana. Estas urbes podrían convertirse en zonas imposibles de habitar para el ser humano. Estas zonas son cada vez más vulnerables a las elevadas temperaturas y a la alta humedad, según un amplio estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que evaluó a más de 13.000 ciudades de todo el mundo entre 1983 y 2016.