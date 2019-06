Las personas con trastorno límite de la personalidad activan regiones cerebrales distintas para controlar sus impulsos

Activación neuronal atípica

Esta activación atípica observada en los pacientes con TLP podría ser un mecanismo de compensación para paliar una disfunción en las áreas prefrontales del cerebro que sustentan el control del comportamiento. “Los resultados —explican el Dr. Albert y el Dr. Carrasco, Catedrático de Psiquiatría de la UCM— señalan la importancia de evaluar, diseñar e implementar intervenciones para mejorar el control inhibitorio y los procesos ejecutivos, así como las bases neurobiológicas que las sustentan, en las personas con TLP”. El Dr. Carrasco, apunta asimismo que “los resultados del estudio deben confirmarse con muestras más amplias de pacientes que no sólo no estén medicados, sino que todavía no hayan iniciado tratamiento farmacológico

alguno para el trastorno”. “Otro reto futuro —concluyen los investigadores— será detectar diferencias en

los patrones de actividad cerebral de los pacientes, no sólo a nivel grupal sino también de manera individual.”