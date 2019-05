El cerebro siente y cura: lo que desconoces del órgano que controla tu cuerpo

Es el órgano que vigila y controla a todos los demás, que alerta de las enfermedades, que no descansa nunca, pero que siente y sí, en algunos casos cura o enferma nuestro cuerpo . Porque es maleable. Todo lo que hacemos y todo lo que pensamos puede cambiarlo . Y eso puede ser un lujo o un riesgo. Desvelamos lo que no sabes de la máquina más perfecta del ser humano.

Al lector le puede parecer que esto son solo palabras hasta que los ejemplos del día a día ponen esta realidad delante de nuestros ojos. Vayamos pues al día a día para visualizar la importancia del cerebro en nuestra salud. El cáncer de páncreas es uno de los que cuenta con un peor pronóstico. Una de las razones fundamentales de esto es que el páncreas tiene un gran número de conexiones con nuestro cerebro. Pero las enfermedades, por muy malignas que sean, también pueden ser inteligentes. En el caso de este tipo de cáncer lo es, ya que segrega una especie de droga que va a al cerebro con la intención de bloquear parte de la actividad cerebral. De hecho, impide que el enfermo sienta que tiene este tipo de cáncer porque el cerebro no puede monitorizar el órgano. Por eso en gran parte de los casos se llega tarde al cáncer de páncreas. Así de vital es nuestro cerebro. No en vano, como desvela Bartrés, "controla el sistema inmunológico, el impacto de todo lo que le ocurre e impacta al resto de órganos a los que regula".

¿Siente nuestro cerebro?

No solo lo que hacemos sino lo que pensamos cambia nuestro cerebro , para bien y para mal. Un cerebro excesivamente permeable no retiene el conocimiento, de ahí que aparezca al autismo . Al igual que uno insuficientemente permeable puede provocar esquizofrenia . Cada vez son más comunes los casos de hipersensibilidad cerebral, que provocan dolores crónicos, colon irritable, malas digestiones que causan incomodidad y sufrimiento.

Ser positivo da vida y el amor da salud

¿Por qué hay cada vez más enfermedades del cerebro?

Sí, su entorno, porque hay muchos mitos del cerebro a desterrar. El primero es que el cerebro no siente, sino que el que siente es el corazón. " Pues el cerebro no solo siente sino que el entorno puede cambiarlo" , destaca Bartrés. De hecho, el ser humano es el único mamífero que puede enfermar debido a sus propios pensamientos. Por eso la depresión, el estrés o la angustia vital se han convertida en epidemias en el mundo actual. La individualidad extrema y la falta de objetivos vitales son solo algunas de las razones que lo explican.

Lo que no sabes del cerebro

El cerebro no es ese enigma que se cree. "Se conocen muchas cosas de su funcionamiento, pero menos de su sensibilidad", reconoce Bartrés. "Hay algunos mitos como que el cerebro está en reposo mientras dormimos y no es así. De hecho usa la misma energía cuando percibe el mundo que nos rodea y filtra lo que nos interesa que cuando estamos durmiendo. Solo el cerebro gasta el 25% de la energía que consume nuestro cuerpo, algo espectacular teniendo en cuenta que de media es un órgano que representa el dos por ciento de nuestra masa corporal . Es un órgano muy caro para el cuerpo porque es el más importante", sentencia el experto.

Un cerebro para cada edad

Ya hemos explicado de dónde viene el término común que usamos cuando vemos la capacidad que tienen los niños pequeños de asimilar conocimientos. Son lo que es su cerebro: una máquina de aprender. Eso se acaba y llega la adolescencia en la que el cerebro es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Pero hay un pero. En este tiempo vital el cerebro no es capaz aún de medir riesgos y beneficios . Le falta experiencia. Por eso se dice que los jóvenes no le temen a nada. Somos más viscerales, emotivos, apasionados...es la época en la que el cerebro funciona más rápido que nunca.

Consejos para mantener un cerebro sano

Sí, eso de dormir al menos siete horas no es ninguna broma. Es grave y lo pagaremos caro si no lo hacemos como norma. Y hacerlo del tirón de noche es lo mejor. El cerebro necesita que entremos en la fase REM del sueño, pero no para descansar (ya sabemos que no lo hace) sino para procesar la información y reforzar la memoria. Sí, de ahí viene el dicho de consultar con la almohada, que no es ninguna broma. Es real, el cerebro procesa lo aprendido y lo vivido, si le dejamos, claro. Y no hacemos lo necesario. El uso del móvil, ver la televisión, hacer ejercicio tres horas antes de acostarnos, tomar alcohol y café por la noche afectan negativamente a nuestro sueño.