Nuestra galaxia podría albergar hasta 36 civilizaciones inteligentes

Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Nottingham calculan que existen unas 36 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia, con un nuevo enfoque publicado en The Astrophysical Journal .

Conjeturas de los valores relacionados con la vida

La investigación muestra que el número de civilizaciones depende en gran medida de cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio, como transmisiones de radio desde satélites, televisión, etc. Si otras civilizaciones tecnológicas duran tanto como la nuestra, que actualmente es de 100 años de antigüedad, entonces habrá alrededor de 36 civilizaciones técnicas inteligentes en curso en toda nuestra galaxia.

17.000 años luz de distancia promedio

El profesor Conselice continúa: "Nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto durará nuestra propia civilización. Si descubrimos que la vida inteligente es común, entonces esto sería revelar que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años, alternativamente, si encontramos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo. Al buscar vida inteligente extraterrestre, incluso si no encontramos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino".