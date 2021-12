Su estudio sugiere que los oviraptorosaurios (un grupo de terápodos estrechamente relacionados con las aves) adoptaron una postura de plegado distintiva antes de nacer, un comportamiento que se había considerado exclusivo de las aves. Surge la posibilidad de que el comportamiento de plegado haya evolucionado primero entre los terópodos no aviares durante el Cretácico, dicen los investigadores.

"La mayoría de los embriones de dinosaurios no aviares conocidos están incompletos con esqueletos desarticulados", explica en un comunicado Waisum Ma, de la Universidad de Birmingham, Reino Unido. “Esta postura no había sido reconocida antes en dinosaurios no aviares".