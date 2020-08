Físicos afirman que la mitad de la masa de la Tierra podría convertirse en bits digitales

Los científicos , destaca el experto, aprendieron hace tiempo que el universo no solo está hecho de materia bariónica (partículas), sino también de radiación, materia oscura y energía y espacio-tiempo . La información, aunque aparentemente es más abstracta, naturalmente podría unirse a ellos porque es una parte integral “tanto de la materia no orgánica como de la vida”, comentó.

La hipótesis de la simulación y el mundo digital

El físico de la Universidad de Portsmouth cree que los científicos tendrán que enfrentarse a este fenómeno en el futuro : "Para acomodar más bits que átomos en la Tierra, la forma en que los humanos generan y almacenan información tiene que cambiar fundamentalmente. Es imposible decir exactamente cómo podría suceder eso en este momento. Es un problema que los científicos que vivan dentro de 100 o 200 años tendrán que resolver. Algunas ideas pueden incluir el uso de medios de almacenamiento no tangibles como fotones, vacío y hologramas".

"Creo que incluso hay un movimiento llamado transhumanismo, es decir, personas que creen en fusionar la vida biológica con las computadoras). Es demasiado difícil ver cómo todo el paisaje cambiará a un mundo simulado digitalmente. De hecho, un número creciente de académicos cree que ya vivimos en un universo simulado. El profesor Nick Bostrom de la Universidad de Oxford propuso esto por primera vez, conocido como la hipótesis de la simulación. No me gusta esta idea, pero desafortunadamente, algunas de mis investigaciones recientes apoyan esto o apuntan a este resultado en el futuro", agregó.