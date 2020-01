Objetivo 2050: EEUU ya tiene diseñado su propio Terminator

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja en la investigación de futuras mejoras tecnológicas para los soldados. Para llevar a cabo el estudio, la Oficina del Subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, estableció cómo responsable de la investigación al grupo BHPC, Biotechnologies for Health and Human Performance Council.

A partir de un análisis sobre cómo mitigar las amenazas y maximizar las oportunidades para los futuros combatientes estadounidenses, el grupo BHPC elaboró una nueva investigación, con el título “Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Impact for the Future”, que abarca el objetivo de determinar el potencial de las máquinas integradas en el cuerpo humano para aumentar y mejorar el ‘rendimiento bélico’ en los próximos 30 años.