Los científicos creen que la próxima variante de la covid19 puede ser más contagiosa que ómicron. La advertencia para no bajar la guardia llega en un momento en el que los países están relajando las medidas de contención y las restricciones para viajar.

El profesor Mark Woolhouse, de la Universidad de Edimburgo, dice no saber de qué parte del coronavirus procederá la siguiente variable, explica al canal de noticias indio Wion .

"La variante Ómicron no procede de la variante Delta, proviene de una parte completamente diferente del árbol genealógico del virus. Y como no sabemos de qué parte del árbol genealógico del virus va a venir la siguiente variante, no sabemos la patología que puede tener. Podría tener menor sintomatología, pero también podría ser mayor, destacaba el profesor.