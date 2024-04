La playlist que hizo bailar a Ferraz: desde 'Quédate' de Quevedo hasta 'Pedro' de Raffaella Carrà

Un total de 12.500 personas --según Delegación del Gobierno-- se reunieron el sábado en la calle Ferraz , frente a la sede socialista, para pedir a Pedro Sánchez que no dimita . La manifestación , que coincidió con el Comité Federal del PSOE y contó con el apoyo de los barones de la formación, fue un despliegue de fervor y música . Todo para hacer llegar al jefe del Ejecutivo su mensaje durante un periodo de reflexión tras las acusaciones a su mujer Begoña Gómez.

Desde primera hora de la mañana, simpatizantes de varias comunidades autónomas llegaron a Madrid para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno . "Pedro, no estás solo", "Presidente" o "No pasarán" fueron algunos de los primeros cánticos que se escucharon entre los concentrados, a quienes ni siquiera la lluvia impidió abarrotar la calle para apoyar a su líder.

Pronto, la sede del PSOE se vio rodeada de banderas del partido y de España que ondeaban los participantes mientras escuchaban las intervenciones de los líderes territoriales en la reunión del Comité Federal, que era en abierto. La música cobró protagonismo en la jornada, no solo para amenizarla, sino para reforzar el mensaje de apoyo.

Ya en el interior de la sede, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, hizo referencia a algunas de las frases de la canción 'Noches de boda', de Joaquín Sabina: "Que ser valiente no salga tan caro", "que las verdades no tengan complejos", "que las mentiras parezcan mentiras", "y que el corazón no se pase de moda".