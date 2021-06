Quitarnos la mascarilla en espacios exteriores nos hará ganar confianza

A medida que nos acercamos a la fecha anunciada por el presidente del Gobierno para “desenmascarar” el país (en exteriores), crece la confusión y la controversia . No es un fenómeno exclusivamente español, e incluso en el mundo científico y sanitario hay opiniones contrarias.

Aspectos psicológicos o sociológicos, como no dar la “señal” de que la pandemia se ha acabado;

no haber alcanzado la inmunidad de grupo y el previsible incremento de la transmisión en los (más jóvenes) grupos sin vacunar, asociado al enorme aumento de los contactos tras la caída de las principales medidas restrictivas y otros factores (final de exámenes, movilidad veraniega, fiestas locales, apertura de hostelería y ocio nocturno, perdida del temor a contagiar a nuestros mayores, etc.).