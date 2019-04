El cerebro es más resistente a la muerte de lo que se creía

La falta de actividad cerebral se considera un síntoma infalible de muerte biológica y la Organización Mundial de la Salud establece al respecto un conjunto de criterios ineludibles para identificar la muerte. Pero no todos los tejidos y órganos pierden sus características funcionales al mismo tiempo. Se asume que ciertos órganos pueden preservar su vitalidad tras la muerte cerebral.

Procedimiento

Sin embargo, el cerebro no volvió a funcionar y los electrodos indicaron una falta de actividad coordinada total en la corteza cerebral, a pesar de restaurar elementos que constituyen el cerebro (neuronas, células de glía, componentes vasculares, etc), el cerebro no recupera la capacidad de funcionar como un todo, y por tanto se duda de que la consciencia, o la capacidad de experimentar sensaciones (dolor o angustia) se recuperen con este procedimiento.