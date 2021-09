Las autoridades sanitarias cuentan actualmente con las llamadas vacunas contra la covid de primera generación , las que fueron creadas para combatir la variante originada en Wuhan y cuando no existía todavía la conocida variante delta , que ya es la predominante.

Las vacunas ya aprobadas, son intramusculares y previenen la enfermedad grave de covid, por lo que se reduce el riesgo de hospitalización y de fallecer. No obstante, no evitan por completo el contagio y la transmisión.

Respecto a las ventajas, genera una inmunidad "esterilizante ", es decir, las personas vacunadas no solo no enferman , sino que tampoco se infectan del SARS-CoV-2 ni transmiten el virus. La vacuna produce en la mucosa la inmunoglobulina tipo A (IgA). Su aplicación intranasal da mayor protección en las vías respiratorias , la principal puerta de entrada del coronavirus.

Las vacunas autorizadas actualmente son intramusculapres, por lo que inducen a una una inmunidad sistémica caracterizada por anticuerpos de tipo IgM, IgG y células T. Esto quiere decir que protegen contra la enfermedad pero no tan bien contra la infección .

Las vacunas intranasales, no obstante, también presentan desventajas. No está claro que las vacunas inhaladas puedan activar tan fuertemente los linfocitos T como las intramusculares. Algunos estudios ya han detectado anticuerpos IgA en la leche materna de mujeres vacunadas y por tanto no se descarta que las vacunas actuales también generen inmunidad mucosal.