El pasaporte covid de la Unión Europea incluye un código QR que asegura su autenticidad

La implantación del pasaporte covid para permitir el acceso a espacios públicos se está implantando en muchas regiones y otras comunidades lo han solicitado ya, para intentar frenar el alza de los contagiado que estamos viviendo estos días. Contar con este certificado en nuestro teléfono móvil será necesario para poder acceder a hospitales, pero también a locales de restauración, conciertos o gimnasios. El certificado cuenta con un código QR que permite acceder a la información sobre la vacunación del ciudadano, o sobre si pasó o no la enfermedad.



Si has pasado el covid19 hace menos de seis meses o has sido vacunado contra el coronavirus, puedes descargar el certificado covid oficial de la Unión Europea siguiendo los pasos que han establecido cada Comunidad Autónoma. Después, puedes acceder a él en cualquier momento utilizando la aplicación de la consejería de salud de tu región o bien sacar una copa en formato PDF para acceder a él más rápido. También puedes añadirlo a los servicios de Apple Wallet o Google Pay, para tenerlo más a mano.