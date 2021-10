La L ey de Eutanasia aprobada en nuestro país el pasado mes de junio ha devuelto a la actualidad la importancia del testamento vital , este documento también conocido como de 'últimas intenciones', donde cualquier persona puede dejar por escrito su voluntad a la hora de recibir o no determinados tratamientos o recibir ayuda para morir mediante una eutanasia si el deterioro de tu salud es irreversible y has perdido la capacidad de tomar decisiones.

A pesar de que la Ley de Eutanasia da por validos los testamentos vitales presentados anteriormente a la entrada en vigor de la norma, hay comunidades autónomas como Andalucía o Madrid que exigen ahora que se ratifique este testamento vital, por lo que impiden que se puedan acoger a este derecho las personas que, aun habiendo registrado su voluntad en este documento de últimas intenciones, se encuentren actualmente incapacitadas. El Ministerio de Sanidad insiste en que ese trámite de ratificación es innecesario.



Por eso, es my importante volver a crear o ratificar este documento, con la Ley de Eutanasia ya en vigor. Y si no lo has hecho, quizá te interesa ahora registrarlo.