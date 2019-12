Se ha celebrado en Nepal la mayor matanza animal del mundo

Tanuja Basnet, directora de Humane Society International / Nepal , ha afirmado que, “tales escenas de sufrimiento animal son una mancha en la reputación internacional de Nepal. No hay justificación para este asesinato en masa, y es realmente desgarrador ser testigo, especialmente sabiendo que el Templo podría y debería haber cumplido su promesa de ayudar a estos animales”.

Según cuenta la leyenda…

Pero los activistas por los derechos de los animales dicen que tanto las agencias gubernamentales como los comités del templo no han podido implementar estas decisiones . Las autoridades fronterizas indias y los voluntarios han incautado en los últimos días decenas de animales que cruzan la frontera a través de comerciantes y peregrinos sin licencia, pero aun así, pese a todos los esfuerzos no han podido detener el derramamiento de sangre innecesario.

Durante el año pasado, grupos de bienestar animal como el HSI, la Federación de Bienestar Animal de Nepal y People for Animals han lanzado una serie de campañas de sensibilización pública para instar a los devotos a que no traigan animales para el sacrificio, pero aun así queda mucho por hacer para que estos animales no mueran innecesariamente.