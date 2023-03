Premios Oscar: ¿cuáles han sido los discursos más célebres de su historia?

Uno de los momentos más esperados, y a veces controvertidos, de los premios Oscar son sus discursos

Algunos de los discursos más célebres se han caracterizado por ser especialmente reivindicativos

Cada año, la ceremonia de los premios Oscar es una de las más esperadas en el mundo del espectáculo. En ella se reúnen la flor y nata de Hollywood junto a algunas personalidades ilustres de todo el mundo. Es la gran fiesta del cine y millones de espectadores asisten a los paseos por la alfombra roja, aguardan expectantes el nombre de los ganadores y escuchan con atención sus palabras, ya que pueden convertirse en alguno de los discursos más célebres de su historia.

De hecho, entre los mejores momentos vividos en los Oscar podemos destacar unas cuantas intervenciones de los premiados durante su discurso de agradecimiento. Y es que no todo van a ser bofetadas a compañeros de profesión o equivocaciones al nombrar la película ganadora.

Discursos de agradecimiento

Bong Joon-ho

“He estudiado todas las películas de Martin Scorsese. Estar nominado ya era genial para mí, nunca pensé que ganaría. Cuando la gente en Estados Unidos no conocía mis películas, Quentin Tarantino siempre las mencionaba, muchas gracias. Todd y Sam, y el resto de directores nominados, sois geniales. Si la Academia lo permite, me gustaría cortar el Oscar en cinco partes con una sierra mecánica. Lo repartimos entre los cinco”.

Estas fueron las palabras de Bong Joon-ho después de que su obra “Parásitos” se llevara la estatuilla de Mejor película del año en 2020, el primer gran galardón para un largometraje de Corea del Sur. Aunque lo mejor lo dejó para el final cuando en un acto de sinceridad dijo “voy a beber hasta mañana por la mañana”.

Penélope Cruz

En 2009 Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en ganar un Oscar por su rol en “Vicky Cristina Barcelona”. Cuando subió al escenario del Dolby Theatre lo primero que preguntó fue: “¿Se ha desmayado alguien aquí alguna vez? Porque igual voy a ser la primera”. Después agradeció a los compañeros de profesión y a los directores con los que había trabajado. Sin embargo, lo que quedó para la posteridad llegó después: “Crecí en un lugar llamado Alcobendas, donde este no era un sueño muy realista”.

Pedro Almodóvar

Después de que Penélope Cruz anunciara su premio con el famoso “¡Pedro!”, el director manchego aceptó su Oscar con un discurso que finalizó de un modo curioso: “Ya sabéis que vengo de un país y cultura diferentes. Gracias a la Virgen de Guadalupe, Jesús de Medinaceli y Harvey Weinstein”.

Dustin Hoffman

El genial Dustin Hoffman obtuvo uno de sus premios a Mejor Actor por “Kramer contra Kramer”. Cuando subió al escenario dejó perlas como "No tiene genitales y está sosteniendo una espada", refiriéndose a la estatuilla dorada o “Quiero darle las gracias a mis padres por no practicar el control de la natalidad”. Además, no dudó en dedicar unas palabras a sus rivales: “Me niego a creer que le he ganado a Jack Lemmon, que he ganado a Al Pacino, que he ganado a Peter Sellers. Me niego a creer que Robert Duvall haya perdido”.

Protestas en los premios Oscar

Michael Moore

"Vivimos en unos tiempos en los que un hombre nos envía a la guerra por motivos ficticios. ¡Debería darte vergüenza, Sr. Bush! Y cada vez que tengas al Papa o a las Dixie Chicks en tu contra, significará que tu tiempo se ha terminado". Con este enaltecido discurso recogió Michael Moore su Oscar al Mejor Documental por la ya famosa “Bowling for Columbine”. Estados Unidos estaba inmerso en la guerra de Irak y en el país se habían producido algunos episodios como la matanza que analiza la obra de Moore.

Sacheen Littlefeather

Quizás uno de los momentos más recordados se produjo en 1973 cuando le otorgaron el premio a Mejor Actor a Marlon Brando por su inolvidable Vito Corleone en “El padrino”. El actor no acudió a la gala y en su lugar envió a Sacheen Littlefeather, que pronunció un discurso inolvidable:

“Hola. Mi nombre es Sacheen Littlefeather. Soy apache y soy la presidenta del National Native American Affirmative Image Committee. Estoy representando a Marlon Brando esta noche y él me ha pedido que les diga con un discurso muy largo, que no puedo compartir en este momento debido al tiempo pero que con mucho gusto compartiré con la prensa después, que lamentablemente no puede aceptar este generoso premio. Y las razones de esto son el tratamiento que la industria cinematográfica da a los indios americanos hoy en día y en la televisión en las reposiciones de películas, y también con los acontecimientos recientes en Wounded Knee. Espero que no me haya entrometido en esta noche y que lo haremos en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encontrarán con amor y generosidad. Gracias en nombre de Marlon Brando”.

Discursos reivindicativos

Tom Hanks

"No estaría parado aquí si no fuera por dos hombres muy importantes en mi vida, dos hombres con los que no había hablado en mucho tiempo hasta la otra noche. El señor Rawley Farnsworth, que fue mi profesor de teatro en el instituto, que me enseñó a actuar bien el papel, ahí está toda la gloria. Y uno de mis compañeros de clase, el Sr. John Gilkerson. Menciono sus nombres porque son dos de los mejores estadounidenses gay, dos hombres maravillosos con los que tuve la buena fortuna de asociarme, de caer bajo su inspiración a una edad tan temprana. Ojalá mis hijos pudieran tener el mismo tipo de maestro, el mismo tipo de amigos”. Estas fueron las palabras que Tom Hanks pronunció tras ganar el Oscar al Mejor Actor por su trabajo en “Philadelphia”, película donde da vida a un homosexual que contrae SIDA. Quizás ahora no suenen demasiado emotivas, pero en 1994 las cosas eran diferentes.

Frances McDormand

Frances McDormand tiene una fuerza especial sobre un escenario y lo demostró en 2018 cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz. Durante su intervención no dudó en interactuar con sus compañeras de nominación: “Si me podéis hacer el honor de que todas las mujeres nominadas en todas las categorías se pongan de pie en esta sala esta noche... ¡Meryl, si tú lo haces, todas lo harán también!”. Comenzando por Meryl Streep y continuando con todas las demás, todas ellas se levantaron. “Damas y caballeros, mirad a vuestro alrededor, porque todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiación, no nos habléis de ellos en la fiesta de esta noche: invitadnos en vuestros despachos en un par de días”, añadió McDormand.

Halle Berry

Una emocionada Halle Berry se hizo con el Oscar a la Mejor Actriz en 2002, el primero que ganaba una mujer de raza negra en la historia de los premios. Por esa razón, Berry aseguró que “este momento es mucho más grande que yo”, para continuar con un sentido “Para todas las mujeres de color sin nombre y sin cara que ahora tienen una oportunidad porque esta noche esta puerta se ha abierto”.

Jane Fonda