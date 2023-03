El premio Oscar 2023 a la mejor película: máxima expectación en Hollywood entre las grandes favoritas

El pasado año, la gran triunfadora fue ' CODA: Los sonidos del silencio' , de Siân Heder, protagonizada por Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy kotsur y Daniel Durant, además de Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo. El ansiado galardón para esta comedia dramática, no obstante, se vio completamente eclipsado por el bofetón de Will Smith a Chris Rock tras una broma de este último, como conductor de la gala, dirigida directamente hacia la esposa del primero, Jada Pinkett Smith .

Al ganador del Premio Oscar al mejor actor esa misma noche, por su papel en King Richard, no le gustó nada que Chris Rock, entonces conductor de la gala, se metiese con el pelo de Jada, quien sufre alopecia. Su reacción, conocida por todos tras dar la vuelta al mundo, no solo eclipsó todo, sino que ha supuesto un antes y un después para la Academia de Hollywood y los Oscar, que esta vez han contado con un protocolo especial y específico ante la remota posibilidad de que algo así amenace con ocurrir.

En la cita más importante de Hollywood, una gran sorpresa: no ha habido alfombra roja; esta vez el color elegido ha sido el del champán, un cambio que Bill Kramer, director de la Academia, ha justificado señalando que es una simple decisión estilística tras pedirle al equipo de decoración un estilo que fuera bien “para el día y la noche”. Y Kimmel, como cabía prever, no dejó pasar la oportunidad para bromear al respecto tan pronto como se confirmó la noticia: "La gente se ha estado preguntando si va a haber problemas este año o si va a haber violencia y esperamos que no. Pero si los hay, nuestra decisión de utilizar una alfombra color champán en lugar de una alfombra roja demuestra nuestra confianza en que no se derramará sangre".