Carlos Lozano: El 'Polideluxe' confirma que fue infiel a su novia, Miriam Saavedra

Carlos Lozano se sentaba ayer en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' para hablar supuestamente de su desaparición del pasado fin de semana, que duró desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana.

Y es que una de las preguntas que se le formularon al invitado si cree que tiene más dignidad que Mila, a lo que éste respondió que no, pero el polígrafo aseguraba que mentía.

Tras esta discusión, Mila ha abandonado el plató asegurando: "Yo vengo aquí a trabajar, no a que se cuestione si tengo dignidad o no tengo dignidad", la colaboradora se enfadó con la dirección del programa y abandonó el plató sin regresar en toda la noche.

Pero es que Mila Ximénez no fue la única en enfadarse en el programa de ayer, Belén Esteban tuvo también un encontronazo con Carlos Lozano porque él la conoce y sabe pincharla, según ha dicho la 'Princesa del pueblo'.

Carlos Lozano asegura también que ha recibido regalos después de mantener relaciones sexuales, pero que no ha sido que los haya recibido por mantenerlas, sino que él a veces ha tenido relaciones y luego por sorpresa le han hecho regalos.

Le preguntó Jorge Javier sobre una posible segunda paternidad y él aseguraba que no quiere tener hijos con Miriam y que ésta no le ha pedido matrimonio, pero sí le ha comentado sus ganas de casarse con él.

Miriam Saavedra intenta llamar a Carlos Lozano pero éste no se lo coge así que llama a Lydia Lozano y dice que ella nunca le ha pedido matrimonio y que eso no es así, pero se corta la llamada y no puede explicarse correctamente.