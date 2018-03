Ivonne Reyes: "Yo lo he ganado todo"

CHANCE

Para celebar su 50 cumpleaños y como homenaje a sus orígenes, Ivonne Reyes ha concedido una suculenta entrevista a Ok! Venezuela, el país que la vio nacer y del que se marchó hace ya 20 años, sin embargo siempre ha seguido vinculada al país latino convertida casi en una embajadora de su patria en el extranjero.

En la entrevista concedida al periodista venezolano Alejandro Gutiérrez Tremola, Ivonne se sincera sobre la polémica que le lleva persiguiendo desde hace 18 y que está más candente que nunca: la paternidad de su hijo con Pepe Navarro. "Ya hice lo que tenía que hacer, lo había terminado hace tiempo, y ya di una respuesta, la cual debía decir, porque era muy injusto todo", declara Ivonne que acaba de demandar a Andrea Navarro y al investigador que recogió una prueba de And de su hijo siendo mejor de edad, al respecto declara: "Fue una respuesta a una reacción que no me esperaba, y puse los puntos sobre las íes. Ya lo verán, pero yo finiquité hace tiempo. De eso se están encargando mis abogados".

Sin embargo Ivonne se mantiene firme en su lucha: "lo he ganado todo, y no tengo nada más que hacer, solamente espero y confío que otros puedan aprender de mi experiencia" y añade: "No hay que callarse las cosas, es importante hablar cuando tienes que matizar". Además, Ivonne confiesa: "afortunadamente, las terapias te hacen crecer y decir ya, porque sino, no vives, vives solamente para pleitos absurdos. Es un absurdo, porque la vida se te va, no te la regalan, ni te la venden, ni te la compran por mucho que quieras, no hay más vida que esta".

Sobre como se encuentra ahora mismo Ivonne reflexiona: "Hay que enamorarse más de uno mismo, porque uno siempre está buscando respuestas afuera, y las respuestas la tenemos nosotros mismos. El quererse, mimarse, reconocerse, perdonarse, abrazarse, todo eso aporta riqueza a nuestro ser" e invita a todos los lectores: "Yo le recomiendo a todo el mundo que se enamore de sí mismo, firmemente; puede sonar narcisista, pero es el punto más importante para abrazarse, perdonarse, quererse..."

IVONNE HABLA DE SU HIJO

Aunque es protagonista de esta historia aun es menor de edad y por lo tanto su madre prefiere que continúe en un segundo plano, aunque en esta ocasión hace una excepción y apunta: ". Como madre estoy muy orgullosa, pero no entro mucho en detalles, porque ya en breve tendrá la mayoría de edad, y ya no me corresponde a mí. Él está estudiando, se graduará pronto. Me hubiese gustado que tuviese más contacto con mi país y con su familia; pero, afortunadamente, aún podemos disfrutar de Venezuela", zanja.

Además, Ivonne ha manifestado la añoranza que tiene por su país natal, al que se siente tremendamente ligada y rinde homenaje con un reportaje fotográfico bajo la dirección de Jesús Pérez para la citada publicación, donde Ivonne una vez más vuelve a dar mucho que hablar.