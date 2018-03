Julián Contreras habla abiertamente de lo arrepentido que está por haber fallado a sus hermanos

CHANCE

Julián Contreras se sentaba ayer en 'Sábado Deluxe' para hablar de su relación con sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera y de cómo se encuentra él tras haber pasado unos años malos.

Parece que el pequeño de los Ordóñez está fenomenal, súper recuperado y se lo dicen todos. Dice que ha pasado tres años muy mal, pero que ahora está muy bien, asegura también que sus hermanos están dolidos con él y no quieren retomar el contacto y lo tiene que aceptar.

Julián acepta que se equivocó cuando se fue de la boda y fue directo al 'Deluxe' para hablar de la boda.

Actualmente vive de su trabajo y asegura que ha tenido que reinventarse desde hace tres años, haciendo muchos trabajos: "Hace dos años me preparé para ser coach, que es de lo que ejerzo hoy. También he estado trabajando en un tunel de lavado, he sido jardinero, representante de una firma de cosméticos...", confesaba Julián Contreras.

Parece que del dinero de GH no le queda nada porque las deudas le colapsaban, tras lo que pusieron un vídeo diciendo que en los programas 'Deluxe' que se ha hecho ha podido ganar 270.000 euros, más GH, más debates, exclusivas... se ha dicho en el programa que en 6 años ha podido ganar 500.000 euros y se preguntan qué deudas tenía y no comprenden en qué se ha gastado todo ese dinero.

Julián se queja por el vídeo, dice que no es así, que no le parece justo que lo hayan puesto porque ahora va a ir hacienda a por él y no es así.

El coach asegura que con la pizzería que había montado en Madrid perdió mucho dinero pero también dice que ahora las deudas las tiene controladas. Le preguntan si ha pagado a sus hermanos y dice que todavía no, pero que les pagará hasta el último euro.

Francisco y Cayetano le prestaron dinero a uno de sus hermanos pequeños con la idea de sacarlo de un apuro pero parece que Julián aún no se lo ha devuelto. "No tengo nada que reprochar a mis hermanos", confesaba.

Ha contado también en el programa que no ha ido a conocer a su sobrina porque no tiene una relación fluída y no vio conveniente presentarse allí sin avisar aunque aseguraba que coincidió hace poco con Cayetano y fue un encuentro fortuito, se dieron un abrazo y muy bien.

Julián quiere tener una conversación con sus hermanos para pedirles perdón y en el programa le dicen que por qué no les paga con lo que ganaba esa noche, pero él asegura que está intervenido y no puede tocar el dinero para nada.

María Patiño le recuerda que Kiko Rivera había ido a un 'Deluxe' para hablar mal de sus hermanos y ahora tienen una relación excelente por lo que no entiende que a él todavía no lo hayan perdonado.

Julián intenta zanjar la conversación diciendo que ha escrito un libro que sacará el mes que viene en el que habla de sus sentimientos acerca de la familia.