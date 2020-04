Alejandro Sanz y Manuel Carrasco se suman a las iniciativas solidarias del mundo de la música

Los cantantes siguen demostrando desde el confinamiento que ellos también tienen mucho que aportar en esta crisis. Alejandro Sanz ha querido mandan todos su apoyo y su cariño a los sanitarios cuando las fuerzas flaquean y empieza a decaer el ánimo. También Manuel Carrasco se ha sumado a los artistas que componen con un fin solidario. Dicho adiós el parón cultural, todos están activos para que su música sane y sea útil en causas solidarias.



'Prisión Esperanza', el nuevo tema de Manuel Carrasco, es también el nuevo himno en la lucha contra el coronavirus. Un tema con un mensaje de ánimo en estos tiempos tan difíciles que atravesamos. Porque, tal y como indica en su canción, juntos volveremos más fuertes y dispuestos a vivir todo aquello que no nos atrevíamos a conocer.



Todos los beneficios que se recuaden de la canción irán destinados a Banco de Alimentos, para así asegurar la alimentación a todos los que la necesiten. "Con el poquito que hagamos cada uno podemos hacer de este mundo un mundo mejor, arrojar un poquito de luz a este drama que estamos viviendo", afirma el artista onubense.



Una iniciativa que emociona. Como también lo hacen las palabras de aliento que Alejandro Sanz les dedica a nuestros sanitarios: "amigos y amigas de la sanidad. Quería decirles algo para los que quizá tienen la moral más baja estos días. Quiero que sepan que esto pasará y que, cuando pase, lo que quedará será nuestra admiración y orgullo por todo el sacrificio que han hecho".



Y si el 'Resistiré' de El Dúo Dinámico se ha convertido en la canción más versionada del momento, la formación sevillana 'No me pises que llevo chanclas' regresa reinventando su clásico 'Bolillón' (que ahora es "de balcón a balcón"). Todo lo que recauden lo donarán a Cruz Roja.