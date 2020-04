Los artistas llaman a 48 horas de apagón cultural

En estos días de confinamiento, se está consumiendo cultura más que nunca. Y los artistas y plataformas han estado a la altura, poniendo a disposición de todo el público conciertos , obras de teatro, canciones películas y series de forma gratuita. Un pequeño grano de arena para contribuir a que nuestro encierro sea menos oscuro, que consideran que no se está devolviendo por parte de las autoridades.

Por ello, han solicitado que, como en otros países europeos, la Cultura sea protegida por el Gobierno con medidas efectivas desde el minuto 1. Sin embargo, el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha sido tajante al respecto. No se contemplan ayudas en estos momentos porque "como diría Orson Welles, primero va la vida y después el cine".

A pesar de ello, no ha descartado que esas ayudas pueden llegar en el futuro ya que "no es óbice para que estas medidas se tomen más adelante". Una puerta abierta que no ha convencido al sector cultural que ha llamado en redes sociales a un apagón de 48 horas por la cultura.