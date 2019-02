La alfombra roja, un guiño contra la violencia machista

Actrices que se suman

Penélope Cruz , que lleva diez nominaciones y también podría ganar este año, ha lamentado que, por desgracia, la violencia de género es una lacra de la que no se va a hablar sólo este año, pero también ha recordado que lo que pasó el año pasado con el movimiento #MeeToo a nivel mundia es una revolución que ·no tiene q parar". La actriz también ha valorado que la gala salga de Madrid y viajar con sus compañeros.

La actriz Itziar Castro , que forma parte de CIMA , se ha mostrado orgullosa del lema #NIUNAMENOS y ha pedido que no se quede solo en un mensaje. "Hay que denunciar y no esperar a que te maten", ha afirmado. También se ha referido al lema #MÁSMUJERES recordando que sólo hay un 25 por ciento de mujeres nominadas. "Las mujeres venimos fuerte. Son las que producen. A ver si nos dejan subir", ha deseado.

Mientras, la Nawja Nimri, nominada a Mejor Actriz, ha asegurado que se suma a la causa no apoyándola sino con acción. "Todos los días, con cada papel, cada mañana. Pero no soy político y no sé hilar frases sin que la gente se moleste sobre esto, la guerra o cualquier otro tinglado", ha avisado.