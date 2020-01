Amaia rinde homenaje a Marisol con una emotiva actuación en los Premios Goya

Para la cantante pamplonica fue todo un honor rendir homenaje a una de las artistas que más ha imitado desde su infancia y, por la que aseguró, decidió dedicarse en cuerpo y alma a la música. "Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada", decía la cantante a la prensa antes de su magistral actuación.