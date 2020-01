Las hijas de Marisol, al recoger su Goya honorífico: "Querida mamá, disfrútalo desde ese lugar en calma"

Las tres hijas de Pepa Flores, María Esteve, Celia Flores y Tamara Gades, han subido a recoger el Goya de Honor que ha sido concedido a la actriz en la 34 edición de los premios y que ha decidido no ir a recogerlo. "Querida mamá, querida Pepita, disfrútalo desde ese lugar en calma que has querido y tanto te ha costado", ha celebrado su hija, la también actriz María Esteve.

La actriz ha subido al escenario junto a Celia Flores y ha invitado a subir a su hermana Tamara, quien esperaba en el patio de butacas entre lágrimas y no estaba previsto que participara directamente. "No podemos sentirnos más orgullosas de recoger este premio: ella no se lo cree y no es consciente de que ha hecho feliz a muchas personas a lo largo de su carrera", ha señalado, tras recibir el Goya de manos del actor Emilio Gutiérrez Caba.