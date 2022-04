Chris Rock rompe su silencio sobre la bofetada de Will Smith en los Oscar: "No hablaré hasta que me paguen"

El cómico Chris Rock ha continuado su gira de monólogos - mejor pagados y más llenos que nunca todo hay que decirlo- tras el incidente ocurrido en los Oscar con Will Smith. Hemos vendido más entradas para ver a Chris Rock en una noche que en todo el mes pasado", han explicado desde la compañía. Se trata de su show cómico, al estilo 'stand-up', 'Ego Death World Tour 2022'. La asistencia al mismo se ha revalorizado después del golpe que se llevó el cómico

En uno de ellos ha dicho las primeras palabras sobre lo ocurrido, ahora que se comenta que un trastorno explicaría su nula reacción ante el bofetón de Will Smith.

"Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen", afirmó el también actor, de 57 años, a los asistentes a su show de comedia en Palm Springs, California, el pasado sábado 1 de abril, según ha citado periódico Desert Sun. "La vida es bonita. He recuperado mi audición”.