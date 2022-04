El cómico Chris Rock sufre un trastorno de aprendizaje que podría explicar su reacción tras la bofetada de Will Smith en los Oscar 2022

El trastorno de aprendizaje no verbal le impide entender los signos de comunicación no verbales

Chris Rock podría no haber entendido que Will Smith quería pegarle una bofetada y por eso no reaccionaría

El cómico Chris Rock fue diagnosticado en 2020 de trastorno de aprendizaje no verbal. Esta podría ser la causa de que no reaccionase ni apartase la cara ante la bofetada que le propinó Will Smith durante la gala de los Oscar 2022.

Hace dos años, un amigo del cómico le sugirió que podría tener Asperger. Desde entonces, Rock se sometió a múltiples pruebas y a horas y horas de comprobaciones, hasta que los médicos descubrieron que lo que sufría, en realidad, era un trastorno de aprendizaje no verbal.

El trastorno de aprendizaje no verbal que sufre Chris Rock

Según explicaba el cómico en una entrevista a Hollywood Reporter en 2020, este trastorno le dificulta entender los signos no verbales de la comunicación, que suponen hasta el 80% de nuestras interacciones. "Lo único que entiendo son las palabras", explicaba.

Rock a veces se toma las cosas demasiado literales o, por el contrario, no entiende lo que está sucediendo. Es todo o nada. "Por cierto, todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no son geniales para las relaciones personales", admitió.

"Siempre lo he asociado a ser famoso. Cada vez que alguien me respondía de una forma negativa, pensaba 'da igual, están respondiendo así a algo que tiene que ver con quién creen que soy'. Ahora me doy cuenta de que era yo", lamentaba.

Chris Rock podría no haber entendido las intenciones de Will Smith

Este trastorno podría haber provocado que el cómico no comprendiera lo que estaba pasando cuando Will Smith se encaramó al escenario para propinarle la bofetada. Podría explicar también por qué tampoco intentó evitar el golpe o no reaccionó de igual forma tras él. Durante la gala sorprendió su serenidad, tanto en el momento de la bofetada como cuando Smith volvió a su asiento y le gritó que dejara de hablar de su mujer.